Prefeituras sofrem prejuízo de R$ 5 mi com desvios de contas na Caixa

A Polícia Civil (PC) está à frente de uma caso que tenta apurar transferências irregulares realizadas em contas bancárias de 18 prefeituras do Paraná. Conforme a corporação, todas elas pertencem à Caixa Econômica Federal.

As transferências indevidas somam um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões, segundo a Associação dos Municípios do Paraná (AMP). As cidades lesadas foram as seguintes: Arapoti, Cerro Azul, Céu Azul, Doutor Camargo, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Jaboti, Mamborê, Mandaguaçu, Matelândia, Nova Olímpia, Paranapoema, Porto Rico, Quinta do Sol, Roncador, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul e Terra Rica.

A organização informou que servidores perceberam saques irregulares de dinheiro das contas mantidas pelas prefeituras e, até o momento, os valores não foram ressarcidos.

A principal hipótese das autoridades é que o caso se trata de um estelionato.

Caixa Econômica Federal se manifesta

Logo após o escândalo das transações indevidas virem à tona, a Caixa decidiu se manifestar a respeito do caso. Conforme a instituição, os desvios não foram falha na segurança interna do banco.

“Com relação ao caso em questão, o banco ressalta que há decisão judicial proferida pela 1ª Vara Federal de Campo Mourão, a qual conclui que ‘a situação ocorreu no contexto fático específico entre a parte requerente e o suposto estelionatário, sem qualquer relação com a atuação da instituição financeira. Não se trata de quadro fático referente a falha na segurança que se espera das operações bancárias, o que afasta, desse modo, a caracterização de fortuito interno'”, diz a nota.



A CAIXA disse ainda que “está trabalhando com todos os elementos fornecidos pelas municipalidades na busca pela solução dos golpes sofridos”.

Com informações do Ric Mais.

