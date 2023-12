Prefeituras do PR têm quatro concursos para se inscrever ainda em 2023

No Paraná, para quem busca uma oportunidade na área pública, neste final de ano, há concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas para diversas áreas de atuação.

Confira a lista abaixo:

Concurso da Prefeitura Municipal de Santa Mônica

De acordo com o edital concurso, organizado pelo Instituto de Pesquisa, Pós Graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC), são 50 oportunidades para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever pela internet até 12 de janeiro de 2024, no site do concurso.

A taxa de inscrição varia de R$ 70,00 a R$ 150,00, dependendo do cargo. Os inscritos serão avaliados em duas etapas: prova escrita objetiva, prevista para acontecer no dia 25 de fevereiro de 2024; e prova prática e de títulos, previstas para o dia 17 de março de 2024. Os profissionais contratados vão atuar em jornadas de 20, 30 e 40 horas semanais de trabalho com salários que variam de R$ 1.332,61 a R$ 11.250.

Concurso da Prefeitura de Tapira

A Prefeitura de Tapira está com o concurso aberto para diferentes níveis de escolaridade, mais cadastro reserva para o cargo de vigia. Os salários variam de R$ 1.690,18 a R$ 14.600,00, de acordo com cargo pretendido. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 27 de dezembro pelo site da Fundação Fafipa por meio deste link.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 120 para nível superior. A prova objetiva será em 4 de fevereiro de 2024.

Concurso da Prefeitura Municipal de Mallet

No sul do Paraná, abriu um concurso público para o preenchimento de 30 vagas e formação de cadastro reserva em diversas áreas. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 28 de dezembro de forma online. A taxa de inscrição variam de R$ 80 à R$ 100 dependendo do cargo.

As provas objetivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 04 de fevereiro de 2024. Os salários variam de R$ 1.637,38 à R$ 14.119,61. As vagas e atuações podem ser acessadas no edital do concurso.

Concurso da Prefeitura de São João do Triunfo

No interior do Paraná, foi aberto um concurso público com oportunidade para cargos de nível médio, técnico, agentes de saúde e superior. As inscrições poderão ser realizadas até dia 22 de Janeiro de 2023 de forma online. A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100 e para os demais o valor é R$ 70.

A aplicação da prova objetiva é dia 18 de fevereiro de 2024. De acordo com o cargo pretendido os salários variam entre R$ 1.655,66 até R$ 23.114,56. Para acessar mais informações, veja o edital.

Com informações do GMC Online

