Prefeituras do PR estão com inscrições abertas para concurso público

A cidade de Maringá está com três concursos públicos com inscrições abertas

Diversas cidades do Paraná estão com vários concursos com inscrições abertas, e estas são uma oportunidade incrível para quem procura uma estabilidade profissional. Confira a baixo as cidades e cargos.

Prefeitura de Almirante Tamandaré:

Situada na Região Metropolitana de Curitiba, a prefeitura está com concurso público aberto para preencher 170 vagas em 17 cargos diferentes. As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Inscrições vão até dia 16 de novembro - no site do Núcleo de cursos da Universidade Federal do Paraná.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os cargos de nível fundamental. Candidatos a cargos de nível superior pagarão taxa de R$ 250,00.

As provas de conhecimentos ocorrem dia 14 de janeiro de 2024, para todos os candidatos. Avaliação conta com questões objetivas mais análise de títulos. Confira o edital.

Prefeitura de Maringá:

As inscrições para o concurso público de agente administrativo e auxiliar operacional podem ser feitas até dia 12 de dezembro através do site da banca organizadora, que é a Unifil. No total, há 98 vagas disponíveis para diversos cargos, entre eles, guarda municipal, agente administrativo, auxiliar operacional e agente ambiental.



Para se inscrever ao cargo de agente administrativo, é necessário pagar uma taxa de R$ 80; já para o de auxiliar operacional, é de R$ 50. A remuneração deve variar entre R$ 1.523,43 a R$ 2.110,72. Em relação ao concurso para Guarda Municipal, as inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro. A taxa é de R$ 65 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de janeiro.

Aeroporto de Maringá:

O Aeroporto Regional de Maringá publicou o edital de concurso público para contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior. As vagas são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de operações aeroportuárias, controlador de tráfego aéreo e engenheiro civil. Os salários variam entre R$ 2.450 e R$ 7.920, além de outros benefícios.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h de 23 de outubro até às 23h59 de 15 de novembro. Os interessados devem realizar inscrição no site da Fundação Fafipa, responsável pela realização do concurso (clique aqui para acessar).

Universidade Estadual de Maringá:

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), no Norte do Paraná, está com dois concursos públicos abertos para a contratação de 62 professores. As vagas são para profissionais do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e do Centro de Ciências da Saúde. As inscrições começaram nesta segunda-feira (16) e podem ser feitas pelo site da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da instituição até 14 de novembro.

Defensoria Pública do Paraná:

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) lançou o 3º edital do concurso público para servidores. As vagas são destinadas para nível médio e superior, e os salários passam de R$ 6,3 mil. Os interessados têm até o dia 16 de novembro para se inscreverem pelo site do Instituto Consulplan (clique aqui).

Prefeitura de Piraquara:

Situada na Região Metropolitana de Curitiba, a prefeitura abriu inscrições para concurso público que vai contratar nove profissionais da saúde e um agente Educacional II.As inscrições ficam abertas até as 23h59 de 5 de novembro, exclusivamente pelo site da Fafipa, banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 150 para nível superior. O pagamento deve ser feito até 6 de novembro.

