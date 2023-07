Prefeituras do Paraná entram na onda do filme Barbie

Siga o TNOnline no Google News

Prefeituras do Paraná estão entrando na onda do filme Barbie, que estreia nesta quinta-feira (20) prometendo lotar os cinemas de todo o país.

A Prefeitura de Lunardelli, no Vale do Ivaí, entrou na brincadeira pelas redes sociais. A página da administração publicou uma montagem da boneca em frente ao portal de entrada do município.

“Até a Barbie veio visitar nossos pontos turísticos e você ainda não?”, brincou o administrador da página na legenda.

A Prefeitura de Curitiba foi além e criou uma Barbie própria da capital paranaense. É a Kapibarbie, que une o universo cor-de-rosa da boneca mais famosa do mundo ao do mascote tradicional de Curitiba.

Segundo a prefeitura, a Kapibarbie é uma influencer digital. Ela recepcionou o público no Cine Passeio, complexo cultural da prefeitura que está exibindo o filme.

O filme "Barbie" é estrelado pela atriz Margot Robbie e está gerando frisson. Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

A proposta é apresentar uma fábula sobre a autodescoberta de uma mulher que acabou de nascer em um mundo patriarcal. As primeiros sessões estão lotadas em praticamente todos os cinemas brasileiros.

