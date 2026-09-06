Prefeituras de Sarandi e Marialva se pronunciam após assassinato de médica em Maringá

Crime, tratado pelas autoridades como feminicídio, tem como principal suspeito o marido da vítima, de 25 anos

As prefeituras de Sarandi e Marialva emitiram notas oficiais após a morte da médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, assassinada na noite de sábado (5), em Maringá. O crime, tratado pelas autoridades como feminicídio, tem como principal suspeito o marido da vítima, de 25 anos.

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A médica atuava na Unidade Básica de Saúde Nova Aliança, em Sarandi. Em comunicado, o município lamentou a perda e destacou que o trabalho da profissional deixou uma grande contribuição para a saúde pública local. Já o suspeito ocupava o cargo de assessor jurídico na Prefeitura de Marialva. A administração municipal manifestou pesar pelo ocorrido na madrugada de domingo (6) e informou o afastamento imediato do servidor de suas funções.

O suspeito encontra-se internado no Hospital Universitário de Maringá, onde permanece sob escolta da Polícia Militar. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o velório e o sepultamento da médica.



