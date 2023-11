Prefeitura no Noroeste do Paraná abre inscrições para concurso público

O prazo para realizar as inscrições termina no dia 27 de dezembro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (30), as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Pérola, cidade ao noroeste do Paraná, para o preenchimento de 27 vagas imediatas e formação de cadastro de reservas.

continua após publicidade

Os cargos são em diferentes níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.524,11 a R$ 11.519,92. As inscrições para o concurso público devem ser feitas pela internet, através deste link. O prazo para realizar as inscrições termina no dia 27 de dezembro. Para acessar o edital, clique aqui.

- LEIA MAIS: Câmara Municipal de Araucária abre concurso público com 22 vagas

continua após publicidade

Cargos para o concurso público de Pérola:

Nível Fundamental:

Agente de Serviços Especiais Femininos;Agente de Serviços Especiais Masculinos

Motorista Categoria “D” ou “E”

Operador de Máquinas Categoria “D” ou “E”

Vigilante

Nível Médio:

continua após publicidade

Agente Administrativo

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate à Endemias

Atendente Geral

Fiscal de Obras e Posturas

Nível Técnico:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Enfermagem

Técnico em Farmácia

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Nível Superior:

Assistente Social

Dentista

Contador

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Civil

Fiscal de Tributos

Fonoaudiólogo

Médico

Médico Veterinário

Procurador Jurídico

Professor

Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil

Psicólogo

Psicopedagogo

Terapeuta Ocupacional

Fonte: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News