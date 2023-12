Prefeitura do PR é pioneira na distribuição gratuita de canabidiol

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou na quinta-feira, (30), a distribuição de cannabis medicinal para moradores com 2 anos ou mais que tenham Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou epilepsia refratária.

Moradores interessados em receber os produtos à base de cannabis devem comprovar residência há pelo menos seis meses em Mandaguari e apresentar uma série de documentos, como receituário médico, laudo de solicitação do produto, ficha de acompanhamento da Estratégia Saúde da Família, cópias de exames e preencher um termo de consentimento.

Os formulários podem ser retirados presencialmente na Farmácia Municipal – veja o endereço, horários de funcionamento e telefones no fim da matéria – e, em breve, estarão disponíveis no site da prefeitura. Segundo a SMS, cerca de 30 moradores já estão pré-cadastrados pela pasta e foram devidamente orientados a disponibilizar a documentação para ter acesso aos produtos – confira a lista completa de documentos no fim da matéria.

A distribuição ocorre após uma cerimônia no auditório do Módulo Cultural, às 18h. No evento, que é aberto ao público, representantes da Farmácia Municipal vão falar sobre os efeitos de produtos com CBD (canabidiol), detalhar o protocolo da Administração Municipal e responder perguntas dos moradores. O evento deve contar com a presença de representantes dos poderes Executivo e Legislativo locais.

Mandaguari é a primeira cidade da região da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) a adquirir e distribuir os produtos aos pacientes. A cidade licitou cerca de R$ 868 mil em cinco produtos derivados de CBD: duas variações de Canabidiol Prati Donaduzzi, duas opções de extrato de Cannabis Sativa Greencare e uma variedade de Canabidiol Aura Pharma.

Segundo a servidora Thayla Delaporte, que atua como farmacêutica na Farmácia Municipal, quem escolherá entre os cinco produtos disponíveis são os médicos. “O paciente vai receber o produto que o médico prescrever. Esse documento deve ser encaminhado para a SMS, junto com os demais formulários exigidos”, explica.

Documentos exigidos

Receituário médico válido conforme item 6.1 do Protocolo, emitido por neuropediatra, neurologista ou psiquiatra;

Ficha de acompanhamento da Estratégia Saúde da Família (disponível na SMS);

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, assinado pelo médico e pelo paciente ou responsável (disponível na SMS);

Cópia de RG, CPF, CNS do paciente e responsável legal;

Cópia do comprovante de residência no município de Mandaguari (um de 6 meses e um atual, para comprovar residência há pelo menos 6 meses), em nome do paciente ou pais/responsável legal;

Cópia dos exames (TGO/AST; TGP/ALT e hemograma completo com contagem de plaquetas).

Serviço – Distribuição de produtos a base de cannabis medicinal

Quando: quinta (30), a partir das 18h Onde: auditório do Módulo Cultural (Rua Padre Antônio Lock, 453 – Centro)

Farmácia MunicipalOnde: Rua Jandira teles de Souza, 2115 – Centro Quando: segunda a sexta: 8h às 17h (não fecha para almoço)Mais informações: (44) 3133-0813 e (44) 98402-6886 (WhatsApp)

