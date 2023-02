Prefeitura do Paraná denuncia 'campeonato obsceno'; entenda

Da Redação

Cidade de Iguaraçu, no Norte do Paraná

A Prefeitura Municipal de Iguaraçu, na região de Maringá, Norte do Paraná, procurou a polícia para prestar uma denúncia, após um cartaz que divulga um concurso nada convencional que seria realizado na cidade viralizar nas redes sociais.

O folheto que está colado em algumas árvores do município afirma que a Prefeitura, em "parceria" com o X Vídeos e uma rede de farmácias, está realizando o "1º Concurso de Punheta de Iguaraçu-PR". Veja no decorrer da matéria.

No cartaz, há informações muito específicas sobre o suposto "campeonato". Dividido em três modalidades e com cinco diferentes premiações, o concurso tem até mesmo dia, local e horário para acontecer. Veja o cartaz que viralizou:

fonte: site GMC

O banner afirma, ainda, que o concurso será realizado no gabinete do prefeito. Além disso, um telefone também foi divulgado para quem desejasse receber mais informações ou tivesse dúvidas sobre o "1º concurso" da cidade de Iguaraçu.



A reportagem do GMC Online entrou em contato com o número que está no folheto e descobriu que se trata do telefone particular do prefeito do município, Eliseu Silva da Costa. A autoridade contou que teve conhecimento do assunto na manhã desta terça-feira (07).

Da Costa afirmou que um boletim de ocorrência já foi registrado e o caso será investigado. “Infelizmente, tem pessoas que não tem o que fazer. Mas, infelizmente, não temos como provar quem fez este insultos contra a minha pessoa”, disse o prefeito.

