Prefeitura do Paraná abre PSS com salários de até R$ 16,8 mil; confira

As inscrições iniciaram nesta terça-feira (02)

A Prefeitura Municipal de Turvo, na região central do Paraná, abriu nesta terça-feira (02), as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com oito vagas. Os salários vão até R$ 16,8 mil. Veja lista de cargos abaixo.

As inscrições devem ser feitas pelo sistema de processos digitais, no site da prefeitura através deste link . Os candidatos devem registrar protocolo eletrônico selecionando o assunto “Inscrição PSS 03/2023”. A classificação será feita por análise de títulos e o resultado está previsto para o dia 12 de fevereiro.

O prazo para realização das inscrições são do dia 02 a 12 de janeiro e são gratuitas. A contratação será válida por um ano a partir da data de publicação do 'Resultado Final' com a classificação dos candidatos, podendo ser prorrogada por mais um ano. Acesse o edital completo neste link.

Dúvidas podem ser sanadas por meio do telefone e WhatsApp (42) 3642-1145 e no email pssturvo@gmail.com.

Vagas e salários no PSS:

Médico Clínico Geral (40 horas): R$ 16.851,99



Enfermeiro (40 horas): R$ 5.605,75

Pedagogo (40 horas): R$ 5.204,05

Educador Físico (40 horas): R$ 5.204,04

Professor de Educação Especial (20 horas): R$ 2.602,02

Professor de Inglês (20 horas): R$ 2.602,02

Auxiliar de Enfermagem (40 horas): R$ 1.645,76

Auxiliar Educacional (20 horas): R$ 1.302,00

