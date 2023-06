Prefeitura do Paraná abre concurso com salários de até R$ 16 mil

Os salários variam do mínimo até R$16.507,73

A administração de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, abriu concurso público para contratação de novos servidores. São 57 cargos, que contemplam áreas como Educação, Comunicação, Segurança, Saúde, Administração, Infraestrutura, Cultura e Meio Ambiente, entre outras. Os salários variam do mínimo até R$16.507,73.

Com validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, o concurso, além das vagas imediatas, possibilitará à prefeitura a formação de um cadastro de reserva, que será utilizado para preenchimento de possíveis vagas futuras. Isso dará agilidade na contratação de profissionais habilitados, de acordo com a demanda do município, explica o secretário da SARH, Josias Zacharow Pedroso, visto que concursos anteriormente realizados terão validade expirada nos próximos meses.

Marcado para o dia 6 de agosto, o concurso terá provas escritas e, para algumas funções, avaliações práticas e análise de títulos posteriores. “A grande novidade será o cargo de guarda municipal, que além das provas teórica, prática e física, inclui também avaliação psicológica e investigação social para investidura”, diz Zacharow.

As inscrições ficam abertas até 6 de julho e devem ser realizadas online. Para acessar o link, clique aqui.

Candidatos que não tiverem acesso à internet poderão inscrever-se utilizando o computador disponibilizado para tal finalidade na Biblioteca Municipal Mary Camargo, situada na Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, 44, Cidade Alta, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h30, exceto no último dia de inscrições, quando o posto funcionará somente até às 14h.

O concurso também preza pela inclusão social, reservando vagas para afrodescendentes e deficientes e ainda a isenção de taxa de inscrição para candidatos de baixa renda. Esses e outros itens estão descritos no edital 001/2023, que, assim como as publicações oficiais subsequentes, devem ser atentamente acompanhadas pelos inscritos. O documento está disponível no site da Prefeitura Municipal e site da Objetiva Concursos.

Com informações aRede.

