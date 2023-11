Prefeitura do norte do PR abre concurso público com 14 vagas; confira

A Prefeitura de Nova Fátima, no norte do Paraná, está com concurso público aberto com 14 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições estão disponíveis para serem realizadas até dia 3 de janeiro.

Os salários vão de R$ 2.208,07 a R$ 8.551.50 para os cargos de nível médio, técnico e superior. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site da empresa organizadora, através deste link.

A taxa de inscrição é de R$ 70 para os cargos de nível médio, R$ 80 técnico e R$ 100 para nível superior. Confira o edital completo.

Vagas para nível médio:

Agente Administrativo: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 2.208,07 e carga horária de 40 horas semanais.

Agente Comunitário de Saúde: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 2.640,00 e carga horária de 40 horas semanais.

Vagas para nível técnico:

Técnico em Enfermagem: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 2.597,84 e carga horária de 40 horas semanais.

Técnico em Higiene Bucal: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 2.597,84 e carga horária de 40 horas semanais.

Vagas para nível superior:

Assistente Social: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 3.396,98 e carga horária de 30 horas semanais.

Enfermeiro: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 4.076,36 e carga horária de 40 horas semanais.

Engenheiro Civil: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 4.076,36 e carga horária de 40 horas semanais.

Farmacêutico/Bioquímico: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 4.076,36 e carga horária de 40 horas semanais.

Fisioterapeuta: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 3.396,98 e carga horária de 30 horas semanais.

Fonoaudiólogo: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 3.396,98 e carga horária de 40 horas semanais.

Médico: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 8.551.50 e carga horária de 40 horas semanais.

Odontólogo: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 4.076,36 e carga horária de 40 horas semanais.

Professor Educação Infantil/Ensino Fundamental: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ R$ R$ 2.210,18 e carga horária de 20 horas semanais.

Psicólogo: 1 vaga + Cadastro Reserva; salário de R$ 3.396,98 e carga horária de 40 horas semanais.

