Prefeitura divulga datas do Carnaval 2024 em Maringá; confira

O Carnaval, uma das principais festas populares do País, terá três dias de programação gratuita em Maringá, com bloquinhos, atrações musicais e folia especial para crianças. O prefeito Ulisses Maia anunciou a realização do ′Carnaval de Maringá 2024′ nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro. A entrada será gratuita com a arrecadação de um quilo de alimento.

No sábado, 10 de fevereiro, e domingo, 11 de fevereiro, a folia será na Vila Olímpica, com bloquinhos e a Banda Metrópole. A festividade ocorrerá das 14h às 21h. Em breve, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, realizará chamamento público para os blocos de rua interessados em participar do evento.

Na terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, a Prefeitura realizará o ′Carnaval Infantil′, pelo segundo ano consecutivo. A folia especial para a criançada será no Ginásio de Esportes do Parque do Japão com música, apresentação da Banda Metrópole e atividades recreativas. A folia começará às 15h e seguirá até às 18h.

“É mais uma grande festa que reforça a cultura popular e o nosso compromisso em garantir lazer para toda a comunidade. Vamos celebrar esta festa popular, que estimula a cultura, traz alegria para a população e consolida Maringá como uma cidade que é verdadeiramente das pessoas”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

O secretário de Cultura, Victor Simião, lembrou o sucesso da festa no ano passado e reforçou que, em 2024, a folia será ainda melhor. “A comunidade pode esperar mais uma grande festa popular em nossa cidade. O nosso carnaval popular, além de movimentar Maringá com visitantes de outras cidades, também promove a solidariedade”, afirmou.

