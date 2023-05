Prefeitura de Umuarama abre concurso público com 100 vagas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Prova objetiva está prevista para 25 de junho

A Prefeitura de Umuarama publicou no diário oficial do município, nesta sexta-feira (12), o edital de abertura do concurso público para contratação de profissionais na área de saúde que atuarão no Pronto Atendimento 24h e em outras unidades que prestam atenção na área. As contratações ocorrerão pelo regime estatutário e a prova objetiva está prevista para 25 de junho.

continua após publicidade .

Foram ofertados 100 vagas no processo para os cargos de médico clínico geral, médico pediatra, copeiro, enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, atendente de saúde, auxiliar de serviços gerais, assistente social e nutricionista, todos plantonistas, e também farmacêutico e técnico de enfermagem não plantonistas.

“Os salários variam de R$ 1.646,73 a até R$ 13.981,93, com adicional de 20% por insalubridade – pagos quando o trabalhador é exposto a agentes nocivos no ambiente de trabalho. Com isso, os vencimentos podem chegar a R$ 16.778,30”, informa o secretário municipal de Administração, Deybson Bitencourt Barbosa.

continua após publicidade .

A publicação do edital abre o prazo de inscrições. A empresa que organiza o certame é a Ippec (clique aqui para ver o edital). Os candidatos que desejarem podem solicitar isenção de taxas de 12 a 19 de maio e aos demais interessados poderão se inscrever até 6 de junho, com pagamento da taxa de inscrição até 7/06.

Os valores variam conforme os cargos pretendidos – R$ 200 para cargos de médico, R$ 120 para enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e assistente social, R$ 70 para técnico em enfermagem, R$ 45 para atendente de saúde e R$ 35 para copeiro e auxiliar de serviços gerais.

O concurso público terá 12 vagas para clínico geral plantonista, quatro para pediatra plantonista, cinco para copeiro plantonista, 12 para enfermeiro plantonista, quatro para farmacêutico plantonista, 30 vagas para técnico em enfermagem plantonista, oito para atendente em saúde plantonista, 10 para auxiliar de serviços gerais plantonista, duas para assistente social, 10 para farmacêutico, uma para nutricionista e duas para técnico em enfermagem.

continua após publicidade .

O processo conta com vagas de ampla concorrência e especiais para pessoas com deficiência e afrodescendentes. As jornadas de plantonistas serão de 12h por 36h, com carga de 40h semanais. Assistentes sociais e farmacêuticos não plantonistas terão carga de 20h semanais. O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura (www.umurama.pr.gov.br/concursos) ou clicando aqui.

CRONOGRAMA

12/05 – Publicação do edital

12/05 a 18/05 – Período de impugnação do edital

continua após publicidade .

12/05 a 19/05 – Período de inscrição com isenção da taxa de inscrição

23/05 – Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

continua após publicidade .

24/05 e 25/05 – Prazo para recurso edital de isenção

12/05 a 06/06 – Período de inscrição

07/06 – Último dia para pagamento do boleto bancário

continua após publicidade .

16/06 – Publicação da homologação das inscrições e divulgação dos locais das provas objetivas

19 e 20/06 – Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições

22/06 – Publicação do resultado final das inscrições

continua após publicidade .

25/06 – Data provável da prova escrita

25/06 às 20h – Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br

continua após publicidade .

26 e 27/06 – Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita

03/07 – Publicação do resultado da prova escrita e convocação para de títulos

04 e 05/07 – Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita

08/07 – Data Provável da Prova de Títulos

11/07 – Publicação do resultado da prova de títulos

12 e 13/07 – Recebimento de recurso contra a nota da prova de títulos

14/07 – Edital de Homologação final

(Reportagem: Assessoria PMU)

Siga o TNOnline no Google News