Prefeitura de Toledo diz que mais de 140 presos testam positivo para Covid-19

A cadeia de Toledo, no oeste do Paraná, teve 142 presos diagnosticados com o novo coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi confirmada pela prefeitura no sábado (13).

De acordo com o município, 158 presos da unidade passaram por testes rápidos da Covid-19 na segunda-feira (8), sendo que 20 dos aprisionados já haviam tido a confirmação da doença na quarta-feira (10).

Os primeiros detectados já estavam em isolamento, conforme a secretaria.

No sábado, outros 122 presos tiveram resultado positivo para o novo coronavírus e também passaram a integrar o grupo, que é monitorado pelo município.

A secretaria de saúde informou que nenhum dos presos diagnosticados com Covid-19 apresentou complicações de saúde.

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no sábado, Toledo registra 233 casos e duas mortes pela doença. O relatório do município informa 380 casos e três mortes.

(Com informações do G1 PR)