Prefeitura de Sarandi lança edital para concurso público

A Prefeitura de Sarandi lançou nesta terça (19), o edital para realização de concurso público. São 226 vagas distribuídas em 94 cargos.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 25 de setembro e 24 de outubro. As solicitações de isenção da taxa de inscrição devem ser feitas nos dias 25 e 26 de setembro. O concurso será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

São cargos variados, direcionados para níveis fundamental e médio, com salários iniciais de R$2,1 mil, e superior, com vencimentos iniciais de R$7,2 mil. Além disso, as cargas horárias variam entre 20 e 40 horas semanais, a depender do cargo selecionado. Entre os números já divulgados, estão também incorporadas as vagas direcionadas para pessoas com deficiência (PcD) e cota racial.

Por conta da demanda, os profissionais aprovados em cargos para área da educação e saúde devem ser convocados ainda nos primeiros meses de 2024. Entretanto, o prazo para convocação dos novos servidores é de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual prazo. As informações sobre as próximas etapas da seleção estão disponíveis no edital. As datas e locais de prova devem ser divulgados nos próximos meses.

