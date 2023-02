Prefeitura de Sabáudia publica edital de concurso com 35 vagas

Da Redação

Inscrições serão abertas no dia 6 de fevereiro

A Prefeitura de Sabáudia, no Norte do Paraná, publicou nesta semana edital de concurso público para preenchimento de 35 cargos e cadastro de reserva. As vagas são para profissionais com ensino fundamental, médio e superior de várias áreas da administração municipal. O certame está sendo organizado pela Fundação Fafipa e abre inscrições a partir do dia 6 de fevereiro e seguem até 6 de março. A prova objetiva está prevista em edital para acontecer em 26 de março.

A área de educação é que tem maior número de vagas para preenchimento. São 11 vagas para professores e 8 para monitores. As inscrições custam R$ 50 para candidatos de cargos de exigência de nível fundamental, R$ 60 para ensino médio e R$ 100 para ensino superior. Confira o edital neste link. Confira abaixo vagas e salários ofertados.

NÍVEL FUNDAMENTAL

Coveiro (1 vaga), salário R$ 1.348,15

Operador de Máquinas (01), salário R$ 2.157,04

Servente Geral (3), salário R$ 1.222,32

Tratorista (1), salário R$ 1.977,30.

NÍVEL MÉDIO

Agente de Vigilância Sanitária (01), salário R$ 1.797,54

Fiscal de Obras e Posturas (01), salário R$ 1.348,15

Monitor de Creche (08), salário R$ 1.348,15

Motorista de Ônibus (01), salário R$ 1.797,54

Técnico Agrícola (CR), salário R$ 2.157,04

Técnico de Enfermagem (CR), R$ 2.157,04

NÍVEL SUPERIOR

Advogado (01), salário R$ 3.990,56

Analista de Sistemas (01), salário R$ 2.876,07

Arquiteto (CR), salário R$ 2.876,07

Contador Graduação (01), salário R$ 3.990,56

Enfermeiro (CR), salário R$ 2.876,07

Engenheiro Agrônomo (CR), salário R$ 2.876,07

Educador Infantil (08), salário R$ 3.371,70

Engenheiro Civil (CR), salário R$ 2.876,07

Farmacêutico (01), salário R$ 2.157,04

Fiscal Tributário (01), salário R$ 2.876,07

Fisioterapeuta (01), salário R$ 2.157,04

Fonoaudiólogo (02), salário R$ 2.876,07

Médico (02), salário R$ 14.739,86

Médico (01), salário R$ 7.549,28

Nutricionista (02), salário R$ 2.157,04

Orientador Social (01), salário R$ 2.876,07

Pedagogo (CR), salário R$ 3.065,18

Professor Licenciatura Plena em Pedagogia (08), salário R$ 1.532,59

Professor de Educação Física (01), salário R$ 1.532,59

Professor de Espanhol (01), salário R$ 1.532,59

Professor de Inglês (01), salário R$ 1.532,59

Psicopedagogo (01), salário R$ 3.065,18

Tesoureiro (01), salário R$ 2.336,82

Terapeuta Ocupacional (02), salário R$ 2.876,07

Veterinário (01), salário R$ 2.876,07

