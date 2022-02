Da Redação

Prefeitura de Pontal do Paraná perde R$ 500 mil em golpe

A Prefeitura de Pontal do Paraná informou que recebeu um e-mail com dados fraudulentos de cobrança por serviços de coleta de lixo e perdeu R$ 573.293,66 com o golpe.

continua após publicidade .

De acordo com a prefeitura, a quantia foi paga para uma empresa falsa após o recebimento do e-mail com o nome da empresa correta, que é responsável pelo serviço de coleta na cidade, mas com informações de uma conta fraudulenta.

A empresa que presta o serviço em Pontal do Paraná é a HMS Transportes e Locação de Caçambas Ltda e os pagamentos ocorrem com intermédio da Stone Instituição de Pagamento S.A.



continua após publicidade .

O secretário de Finanças e Orçamento disse que a prefeitura, no dia 9 de dezembro, recebeu um e-mail da empresa solicitando que os pagamentos passassem a ser em uma nova conta e indicando os dados fraudulentos como sendo corretos.

O e-mail foi enviado à Secretaria de Obras, que repassou à Secretaria de Meio Ambiente, que por vez encaminhou ao setor de Finanças para que mudassem o destino dos pagamentos a partir daquela data.

A Prefeitura informou que fez ao menos dois pagamentos na conta apontada e que, depois disso, a empresa real questionou o município, perguntando sobre os valores e dizendo que não haviam sido recebidos.

continua após publicidade .

Um boletim de ocorrência foi registrado. A Justiça foi acionada e uma liminar bloqueou os valores da conta.

Apesar do problema, a prefeitura informou que não houve danos à prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos na cidade e que aguarda um posicionamento da empresa de coleta para pagar os serviços.



A empresa que deveria ter recebido realmente os pagamentos informou que possui contrato com a prefeitura há cinco anos e que, no caso, faltou atenção na verificação do município ao e-mail recebido.

Com informações do g1.