Prefeitura de Ponta Grossa vai multar quem não usar máscara

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, disse que vai multar quem não usar máscara no município, em transmissão ao vivo pelo Facebook nesta quinta-feira (11). O prefeito disse que o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 caiu e por isso decidiu aplicar multa no valor de R$ 100 até R$ 500. Também serão multados em R$ 10 mil organizadores de festas clandestinas, reuniões e estabelecimentos que descumprirem o decreto municipal.

Durante live, Rangel informou a adoção de um novo protocolo de responsabilidade. Dentre as mudanças está a proibição da entrada de menores de 18 anos e idosos em mercados. O prefeito também anunciou a criação de um disque denúncia para que a população comunique festas clandestinas e também pessoas que saem às ruas sem necessidade. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (42) 9144 1290.

Rangel também informou que o escalonamento do comércio será alterado, para combater a aglomeração de pessoas.

Último boletim divulgado aponta que o município soma 142 casos confirmados da doença.

Confira abaixo o novo protocolo de responsabilidade frente ao coronavírus que passa a valer a partir de segunda-feira (15):

Fiscalização/mudanças e penalidades:

1 - Festas Clandestinas: reuniões ilegais que acontecerem em Ponta Grossa serão de responsabilidade do organizador do evento ou proprietário do imóvel com autuação no valor de R$ 10 mil.

2 - Mercados: os estabelecimentos que não obedecerem as regras de distanciamento social entre clientes, fornecimento de álcool gel e a proibição da entrada de menores de 18 anos e acima de 60 anos serão penalizados pela Prefeitura Municipal. Penalidade no valor de R$ 10 mil.

3 - Uso de Máscaras: populares que não estiverem usando máscaras em locais públicos serão multados entre R$ 100 e R$ 500. Fiscais começam a multar a partir da próxima segunda-feira (15).

4 - Comércio: abertura acontecerá de modo escalonado em quatro horários

5 - Atividades essenciais: comercio, farmácias, construção civil, industrias abrem a partir das 08h;

6 - Vestuário e artigos pessoais abrem das 09h às 15h;

7 - Eletrodomésticos e utilidades domésticas das 12h às 18h;

8 - Transporte Público: mudança nos horários do comércios são para evitar a superlotação nos ônibus. Os veículos só poderão andar com passageiros sentados e não mais com pessoas em pé.

9 - Disque-Denúncia: Por meio de mensagem via WhatsApp a população poderá fazer denúncias com vídeos, fotos e endereços das irregularidades na cidade. O telefone é (42) 99144-1290.

10 - Toda a verba das autuações serão destinadas para a compra de donativos para abastecer as casas de famílias carentes, através da campanha 'PG sem Fome', promovida pela Prefeitura de Ponta Grossa.