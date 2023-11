Prefeitura de Pinhais abre concurso com salário de até R$ 4,6 mil

A Prefeitura de Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), oferta um concurso público com 73 vagas. De acordo com as informações do edital, os salários variam de R$ 1797,52 a R$ 4.617,52.

Ainda conforme o edital, as vagas são destinadas às pessoas que têm ensino fundamental incompleto, fundamental e superior. Àqueles que têm interesse em concorrer a uma vaga precisam se inscrever pelo site da empresa organizadora até o dia 26 de novembro. Clique aqui para se inscrever.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cargos de nível fundamental incompleto, R$ 55 nível fundamental completo e R$ 120 para nível superior. O período para pedido de isenção já encerrou.

Detalhes sobre as vagas

Nível fundamental incompleto



Auxiliar Operacional: 28 vagas; salário de R$ 1.797,52 e carga horária de 40 horas semanais.

Operador de Máquinas I: 1 vaga; salário de R$ 2.660,43 e carga horária de 40 horas semanais.

Operador de Máquinas II: 1 vaga; salário de R$ 4.262,21 e carga horária de 40 horas semanais.

Vagas para nível fundamental completo

Cuidador I: 1 vaga; salário de R$ 1.797,52 e carga horária de 40 horas semanais.

Eletricista: 1 vaga; salário de R$ 2.162,59 e carga horária de 40 horas semanais

Motorista II: 6 vagas; salário de R$ 2.660,43 e carga horária de 40 horas semanais.

Vagas para nível superior

Educador Desportivo: 3 vagas; salário de R$ 4.617,52 e carga horária de 40 horas semanais.

Instrutor de Artes – Música: 1 vaga; salário de R$ 4.617,52 e carga horária de 40 horas semanais.

Instrutor de Artes – Artes Cênicas: 1 vaga; salário de R$ 4.617,52 e carga horária de 40 horas semanais.

Professor: 30 vagas; salário de R$ 3.044,82 e carga horária de 20 horas semanais.

Quando serão as provas

As provas escritas estão previstas para o dia 10 de dezembro de 2023. As provas práticas e de desempenho didático ocorrem no dia 4 de fevereiro de 2024. O teste de aptidão será realizado no dia 10 de março. Já a entrega dos Títulos está estipulada para ser realizada entre os dias 21 e 29 de março de 2024.

