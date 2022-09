Prefeitura de Matinhos abre inscrições para concurso público nesta 2ª

Da Redação

As inscrições para o concurso terminam no dia 3 de outubro

A Prefeitura de Matinhos, município localizado no litoral do Paraná, abre nesta segunda-feira (5) inscrições para concursos públicos com 87 vagas distribuídas nas áreas de saúde e educação. O edital (confira abaixo) indica que os salários iniciais variam de R$ 1.837,32 a R$ 17.000.

Os níveis de formações exigidos para concorrer a uma vaga são fundamental, médio e técnico, além de superior. As inscrições podem ser feitas pela internet, através do seguinte link: https://www.fundacaofafipa.org.br/.

Os interessados têm até 3 de outubro para se candidatar. As inscrições se encerram no dia 3 de outubro.

A Fundação FAFIPA, que é a responsável pelas provas, informa que a aplicação das provas objetivas acontecem no dia 6 de novembro. Entre as vagas estão de agente comunitário de saúde, dentista e médico, com jornada de 40 horas semanais.

Concurso com inscrições abertas

A Prefeitura de Maringá está com inscrições para um concurso público com mais de 180 vagas abertas. O prazo para se candidatar vai até o dia 9 de setembro.

O nível de formação exigido é o superior, e, conforme a administração municipal, a taxa de inscrição varia conforme o cargo. Para professor, por exemplo, o valor a ser pago é de R$ 50. Para os cargos de médico e procurador, as taxas chegam a R$ 250 e para as demais vagas, os concurseiros terão que desembolsar cerca de R$ 200.

As provas para os cargos de professor, procurador e contador serão realizadas no dia 23 de outubro. Para outras categorias, será no dia 6 de novembro. Cada candidato deverá acessar o portal a partir do dia 13 de outubro para consultar o local de realização da prova.

Entre os cargos com mais vagas disponíveis estão: enfermeiro, com 30 vagas (salário de R$ 5.495,45); professor 20 horas, com 20 vagas (salário de R$ 1.976,86); médico estrategista em saúde da família, com 10 vagas (salário de R$ 15.869,93); médico pediatra, com 10 vagas (salário de R$ 6.443,34) e médico ginecologista, também com 10 vagas (salário de R$ 6.443,34).

Doadores de sangue poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso até o dia 22 de agosto.



Para se inscrever, clique aqui.

