Prefeitura de Maringá retoma reforma do terminal rodoviário

A Prefeitura de Maringá retomará em breve as obras de reforma do Terminal Rodoviário Vereador Dr. Jamil Josepetti. O contrato com a empresa vencedora da licitação, foi rompido esta semana após abandonar as obras com menos de 4% do cronorama concluído.

As obras iniciaram no começo de 2021 e deveriam ser entregues no começo desse ano. Agora a nova previsão de entrega é no início de 2023. O custo da reforma é de R$ 8,9 milhões englobando uma área de 18 mil m² de obras.

O projeto relaciona melhorias na climatização, instalação de elevadores, prevenção de acidentes e nas redes elétrica e hidráulica, novos espaços e serviços, adequações nos banheiros, entre outros.

Também haverá um novo terminal metropolitano, mudança no sistema na plataforma de embarque e desembarque de passageiros e melhorias nos guichês das companhias. Incluindo serviços digitais, como acesso para plataforma de embarque que será feito por uma catraca eletrônica somente por quem tiver passagem para viajar. Além de licitação para novos espaços comerciais num segundo momento.

