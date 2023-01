Prefeitura de Maringá reabre inscrições para concurso da GM; confira

Da Redação

As inscrições vão até o dia 30 deste mês

Uma boa notícia para os concurseiros de plantão! A Prefeitura de Maringá, cidade do norte do Paraná, reabriu as inscrições para o concurso público da Guarda Municipal, reiterando a idade máxima como requisito para os candidatos. De acordo com as informações do edital, há apenas nove vagas disponíveis, sendo duas para mulheres e sete para homens.

A prefeitura informou que reabriu as inscrições para dar oportunidade a mais candidatos. Quem deseja concorrer a uma vaga, tem que se inscrever até o dia 30 de janeiro através do portal do Instituo Unifil. (Clique aqui para se inscrever)

Aqueles que se cadastrarem devem pagar uma taxa de R$ 65.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e o salário é de R$ 2.194,24 + R$ 658,28 (gratificação de atividade perigosa), além do vale-alimentação no valor de R$ 430,65.

Segundo o edital, há alguns requisitos que precisam ser cumpridos por quem deseja assumir o cargo, como ter ensino médio completo e ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB.

Para ver o edital, clique aqui.

