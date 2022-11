Prefeitura de Maringá publica edital para concurso da GCM; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No total, são nove vagas: duas para mulheres e sete para homens

Através das secretarias de Segurança Pública e Gestão de Pessoas (Segep), a Prefeitura de Maringá divulgou, nesta terça-feira (1º), o edital para concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM). Conforme as informações do edital, as inscrições começam na quinta-feira (3) e vão até o dia 14 de dezembro.

continua após publicidade .

O concurso será organizado pelo Instituto Unifil. Clique aqui para acessar o edital.

O edital aponta que, ao todo, serão nove vagas para o cargo de provimento efetivo, sendo duas para mulheres e sete para homens. Das vagas para Guarda Masculino, cinco são de ampla concorrência, uma para pessoa afrodescendente e uma para Pessoa Com Deficiência (PCD).

continua após publicidade .

Leia mais: Veja como foi o concurso público da Prefeitura de Ivaiporã

A carga horária de trabalho do concurso da Guarda Municipal será de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 2.194,24 + R$ 658,28 (gratificação de atividade perigosa), além do vale-alimentação no valor de R$ 430,65.

“A contratação de novos guardas é importante para a renovação do nosso efetivo. O concurso público, juntamente com a aquisição do novo sistema de monitoramento, que inclui 70 novas câmeras, visam reforçar a segurança de toda a comunidade e dos espaços públicos de Maringá. Uma gestão de segurança inovadora, por meio do conhecimento e da inteligência de dados”, destaca o secretário de Segurança, Ivan Quartaroli.

continua após publicidade .

Para se inscrever é necessário ter, no mínimo, ensino médio completo, idade máxima de 35 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) AB. Cada candidato deverá acessar o portal do Instituto Unifil a partir do dia 11/01/2023 para consultar o local de realização da prova. As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de janeiro.

O Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado no dias 19 e 26 de março de 2023 e será dividido entre Guarda Feminino (Shuttle Run, isometria na barra em pronação e corrida de 12 minutos) e Guarda Masculino (Shuttle Run, barra fixa e corrida de 12 minutos). O resultado preliminar do TAF será divulgado no dia 6 de abril e o resultado final do concurso no dia 19 de julho de 2023.

Siga o TNOnline no Google News