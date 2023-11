Prefeitura de Maringá prepara novo concurso com mais de 50 vagas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Maringá, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), prepara um novo concurso público para a contratação de 58 profissionais, de diversos setores. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 10 de novembro.

continua após publicidade

Entre os cargos, serão disponibilizadas vagas no modelo de contratação de regime estatutário e regime celetista.

- LEIA MAIS: Greve dos professores da Universidade Estadual de Maringá chega ao fim

continua após publicidade

Segundo o edital publicado no Portal da Transparência de Maringá, a Fauel deverá elaborar três editais, sendo um para os de regime celetista, um somente para os professores e outro para os demais cargos.

Para todos os cargos/função pública ofertados, terão direito ao Vale Alimentação de até R$ 430,65 com contrapartida do servidor de R$ 68,90.

Do total das oportunidades, 15% das vagas de todo o certame deverão ser destinadas a candidatos negros, segundo o que prevê a lei de cotas estabelecida pela municipalidade.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Confira a lista completa com todas as vagas ofertadas e salários:

Foto por Da Redação

Com informações: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News