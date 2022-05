Prefeitura de Maringá oferece Semana do Hip Hop

Da Redação

A cultura segue em alta em Maringá, com a Semana do Hip Hop e mais eventos gratuitos até sábado, 28. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, preparou muita música, teatro e cinema para todos os públicos.

A Semana do Hip Hop será realizada nesta terça-feira, 24, com muitas oficinas e shows de artistas locais e também de grandes nomes da cultura de rua em nível nacional, como o Dj Erick Jay, Rafa Rafuagi, Bispo e Rincon Sapiência. Veja aqui a programação completa.

A agenda dos convites à cultura começa nesta segunda-feira, 23, com “Apoteose” do grupo Manada Crew. O espetáculo musical traz em seu contorno questões que atravessam as fronteiras entre duas cidades interdependentes, Maringá e Sarandi, mas que podem ser estendidas a qualquer centro urbano onde haja espaço para a pulsão do hip hop.

Nesta quarta-feira, 25, o show “Nosso Choro” do Duo Sonoroso, estará no Teatro Barracão com mais uma atração musical. O Duo apresentará obras marcantes do repertório do choro brasileiro, por meio de vários arranjos instrumentais elaborados especialmente para essa ocasião. Serão interpretadas músicas que marcam a trajetória do grupo que vem se destacando na música maringaense, pela versatilidade nas combinações de flauta, violão, pandeiro, tamborim, clarinete, dentre outros.

Em mais um Convite à Música, o artista Tauan Sposito apresenta “O Violino através dos séculos” na quinta-feira, 26. O concerto apresenta composições dos diferentes períodos históricos para o instrumento solo, da música barroca à contemporânea.

No Convite ao Teatro, sexta-feira, 27, Aline Luppi Grossi apresenta novamente o “Banquete de Obscenidades”, em que convida o público a se deliciar com os sabores proibidos, por meio de ironias e provocações sobre a questão do corpo da mulher gorda na sociedade. Esse espetáculo não é recomendado para menores de 18 anos.

No sábado, 28, o Convite ao Cinema exibirá o filme “Dragões da Violência”. A estrela Barbara Stanwyck se encontra com o diretor Samuel Fuller para a realização de um western que quebrou as regras do gênero, impondo de forma audaciosa (e absolutamente moderna) uma personagem central feminina no “reino” do masculino.

Confira o horário e local de cada evento. Todos são gratuitos.

23/05 - CONVITE À MÚSICA: “Apoteose” do Manada Crew às 20h no Teatro Barracão. Classificação Livre.

24 a 28/05 - SEMANA DO HIP HOP na Vila Olímpica. Veja a programação completa aqui

25/05 - CONVITE À MÚSICA: “Nosso Choro” às 20h do Duo Sonoro às 20h no Teatro Barracão. Classificação Livre.

26/05 - CONVITE À MÚSICA: “O Violino através dos séculos II” de Tauan Sposito às 20h no Teatro Barracão. Classificação Livre.

27/05 - CONVITE AO TEATRO: “Banquete de Obscenidades” de Aline Luppi Grossi às 20h no Teatro Barracão. Classificação indicativa para maiores de 18 anos.

28/05 - CONVITE AO CINEMA: “Dragões da Violência”, do diretor Samuel Fuller, às 20h Auditório Hélio Moreira. Classificação indicativa para maiores de 16 anos.