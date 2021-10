Da Redação

Prefeitura de Maringá oferece espaço para descanso em parque

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, instalou no Parque do Ingá mais um atrativo turístico: o Espaço Zen. A iniciativa de lazer é uma proposta para valorizar, ocupar novos espaços e ampliar as opções de lazer dentro deste equipamento público. O cidadão maringaense pode levar sua própria rede de casa e instalá-la no local ou “emprestar” gratuitamente uma na recepção do Parque do Ingá.

Para empréstimo de redes é preciso apresentar o documento com foto na portaria. Depois que utilizá-la, basta devolver na recepção e retirar seu documento. A Prefeitura disponibiliza até quatro redes, já que é o número máximo que comporta o espaço.

“Estamos melhorando o que existe e criando novos espaços para a população aproveitar e ocupar” disse o Secretário da Limpeza Urbana, Paulo Gustavo Ribas. O Parque do Ingá funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. É proibida a entrada de PETs e oferecer alimentos aos animais silvestres.