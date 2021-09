Da Redação

Prefeitura de Maringá faz mutirão de 2ª dose nesta quarta

A Prefeitura de Maringá intensifica nesta quarta (22) a vacinação contra a covid-19 com o mutirão de 2ª dose. Cerca de 9 mil pessoas estão em atraso, superior a dez dias, com a dose reforço. Confira na caderneta de vacinação se já chegou o momento de receber a imunização completa. Leve o documento pessoal com foto e carteira de vacina.

O município aguarda recebimento de novo lote de vacina a ser enviado pelo Governo Estadual para seguir com a aplicação de 1ª dose.

Confira os locais de vacinação desta quarta, 22:

AstraZeneca:

9h às 17h: UBSs Tuiuti, Iguaçu, Morangueira, Vila Operária, Floriano, Iguatemi, Aclimação, Alvorada III, Império do Sol, Grevíleas, Universo, Cidade Alta, Olímpico, Guaiapo-Requião, Pinheiros e Policlínica Zona Sul,

Pfizer:

9h às 16h: UBSs Morangueira, Vila Operária, Alvorada 3, Pinheiros, Tuiuti, Iguaçu, Policlínica Zona Sul e Mandacaru.

Coronavac:

9h às 16h - UBS Vila Operária