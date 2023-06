Prefeitura de Maringá é condenada por morte de criança em UPA

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Maringá foi condenada a pagar indenização pela morte de uma criança que deu entrada na UPA Zona Norte com suspeita de meningite. A decisão é da 2ª Vara de Fazenda Pública de Maringá.

O caso aconteceu em abril de 2013. Na época, Alhandra Semprebom Rodrigues tinha 10 meses. A menina morreu cinco dias após dar entrada na UPA Zona Norte, em Maringá. Ela passou por vários hospitais, chegou a ser diagnosticada com suspeita de meningite. Quando deu entrada no Hospital Universitário, teve paradas respiratórias, falência do rim e não resistiu.

Os pais da menina entraram na Justiça alegando erro médico, negligência, imprudência e imperícia. Na decisão, o juiz Nicola Frascati Junior julgou procedente os pedidos e condenou a Prefeitura de Maringá e a clínica particular também citada na ação ao pagamento de R$ 100 mil por autor, totalizando indenização de R$ 200 mil. A familia também receberá pensão mensal corrigida até por volta de 2079, quando a vítima completaria 65 anos.

Na decisão, o juiz afirmou que “A morte da vítima ocorreu justamente em virtude da ausência de cuidados específicos que deveriam ter sido realizados pelos prepostos do Município e da prestadora de serviço público […] diante do histórico e dos sintomas apresentados pela criança.”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Maringá que informou que ainda não foi oficialmente notificada da ação.

Com informações do GMC Online

