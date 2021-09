Da Redação

Prefeitura de Maringá amplia autorização para eventos

O mais novo decreto da Prefeitura de Maringá confirma a tendência de flexibilização das medidas de contenção da Covid-19

continua após publicidade .

. Os números continuam decrescentes, como a diminuição na média móvel de óbitos, na taxa de positividade e na utilização de leitos. Por outro lado, a vacinação de primeira dose está em 91% da população adulta, de 2a dose em 60%, e teve início a imunização dos adolescentes e da aplicação da terceira dose.

De acordo com o decreto, os eventos em espaços fechados poderão ser realizados com até 500 pessoas, desde que obedecida a capacidade máxima de 50% do local. No caso de competições esportivas, o público máximo será de mil pessoas e com uso da capacidade de 20% do local.

continua após publicidade .

Continua a necessidade de uso de máscara cobrindo o nariz e a boca, exceto no momento da ingestão de comida ou bebida. Eventos dançantes, em local fechado que não possua sistema de climatização com renovação do ar e plano de manutenção continuam proibidos e com duração superior a 6 horas estão proibidos. O decreto já está em vigência e não tem prazo de validade definido.