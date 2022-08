Prefeitura de Maringá abre inscrições para concurso nesta sexta-feira

Da Redação

As inscrições para o concurso serão abertas na sexta-feira (19)

A Prefeitura de Maringá, cidade do norte paranaense, abrirá na sexta-feira (19) inscrições para um concurso que ofertará 183 vagas para diversos cargos de nível superior. O prazo para se cadastrar e concorrer uma das vagas vai até o dia 9 de setembro.

De acordo com a prefeitura, a taxa de inscrição varia de acordo com o cargo. Para professor, por exemplo, o valor a ser pago é de R$ 50. Para os cargos de médico e procurador, as taxas chegam a R$ 250 e para as demais vagas, os concurseiros terão que desembolsar cerca de R$ 200.

As provas para os cargos de professor, procurador e contador serão realizadas no dia 23 de outubro. Para outras categorias, será no dia 6 de novembro. Cada candidato deverá acessar o portal a partir do dia 13 de outubro para consultar o local de realização da prova.



Entre os cargos com mais vagas disponíveis estão: enfermeiro, com 30 vagas (salário de R$ 5.495,45); professor 20 horas, com 20 vagas (salário de R$ 1.976,86); médico estrategista em saúde da família, com 10 vagas (salário de R$ 15.869,93); médico pediatra, com 10 vagas (salário de R$ 6.443,34) e médico ginecologista, também com 10 vagas (salário de R$ 6.443,34).

Doadores de sangue poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso até o dia 22 de agosto.



Para se inscrever, clique aqui.

