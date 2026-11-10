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Prefeitura de Jandaia do Sul usa caminhão para transportar comunidade cigana até Mandaguari

Autoridades de Mandaguari questionaram a forma de transporte enquanto Jandaia do Sul afirma que a mudança foi realizada a pedido das famílias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Repórter Mauricio Alves


Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um caminhão-caçamba da Prefeitura de Jandaia do Sul transportando integrantes e as mudanças de uma comunidade cigana. O veículo chegou a Mandaguari no final da manhã desta segunda-feira (09). Assista ao vídeo no início da matéria.

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A movimentação mobilizou rapidamente autoridades de Mandaguari, que foram até o local após receberem as imagens. O vice-prefeito do município, Valdoney Rodolpho Hising (PL), afirmou que o grupo havia deixado a cidade há cerca de um mês e criticou a forma como o transporte foi realizado. "É ilegal uma prefeitura colocar pessoas, sejam ciganos ou qualquer outro tipo de etnia, em cima do caminhão e mandar para outra cidade. Não pode ser feito isso. Cada cidade precisa assumir o seu problema social e resolver a situação", disse Valdoney. Com a chegada de representantes da prefeitura, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, houve uma conversa com o motorista e o grupo. Após a abordagem, a comunidade recolheu a mudança e retornou com os pertences para Jandaia do Sul.

Prefeitura de Jandaia do Sul usa caminhão para transportar comunidade cigana até Mandaguari
AutorCaso ocorreu nesta segunda-feira (09) - Foto: Repórter Mauricio Alves

Em nota, a Prefeitura de Jandaia do Sul declarou que o grupo estava na cidade, mas manifestou o desejo de voltar para Mandaguari. Segundo a administração, o caminhão foi disponibilizado exclusivamente para ajudar no transporte das pessoas e de seus pertences, a pedido do próprio grupo e sem qualquer tipo de imposição. "A comunidade cigana possui proteção legal e direitos garantidos, assim como todos os cidadãos. O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição Federal. A Prefeitura agiu com o propósito de prestar apoio, respeitando a vontade das pessoas e sem qualquer tipo de discriminação", disse a nota.

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Confira a nota na íntegra

"Essas pessoas estavam em Mandaguari e vieram para Jandaia do Sul. Ao chegarem aqui, manifestaram o desejo de retornar a Mandaguari. Diante dessa situação, a Prefeitura disponibilizou um caminhão para ajudar no transporte das pessoas e de seus pertences.

É importante esclarecer que essa iniciativa aconteceu a pedido do próprio grupo, sem qualquer tipo de imposição. Estamos falando de pessoas, famílias, crianças e idosos, que merecem todo o nosso respeito e dignidade.

Inclusive, a comunidade cigana possui proteção legal e direitos garantidos, assim como todos os cidadãos. O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição Federal. A Prefeitura agiu com o propósito de prestar apoio, respeitando a vontade das pessoas e sem qualquer tipo de discriminação."

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caminhão caçamba Comunidade cigana direitos humanos Mandaguari Prefeitura Jandaia do Sul transporte ilegal
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