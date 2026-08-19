Prefeitura de Imbituva (PR) divulga lista de vítimas identificadas de tragédia envolvendo micro-ônibus e carreta
Dos 23 mortos, são 13 mulheres, oito homens e duas crianças; veja a lista
Uma megaoperação foi montada pela Polícia Científica do Paraná (PC-PR) na cidade de Ponta Grossa (PR) para garantir a rápida identificação e liberação dos corpos das 20 vítimas fatais da colisão entre um micro-ônibus e um caminhão registrado na PR-353, na região de Ipiranga, nos Campos Gerais, na madrugada desta quarta-feira (19). O micro-ônibus era da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Imbituva, que divulgou por volta das 18h uma lista com 20 vítimas já identificadas.
Veja a nota da Prefeitura de Imbituva
A Prefeitura Municipal de Imbituva, com profundo pesar, informa os nomes das vítimas que tiveram os óbitos oficialmente confirmados até o momento:
- * ERICK WIERTEL — motorista da Saúde
- * AZELIA GRISOSKI STADLER
- * ELIZABETE MALAQUIAS
- * MIRIAM VIEIRA MAGALHAES
- * WILLIENY BRANDT MARCONATO
- * MEIRIELLI NEIVERTH MARCONATO
- * ROSEMARI NORTOK COSMO
- * NELSON LUIZ BRONGUEL
- * LUCIMARA GUILHERME
- * VALDERI STADLER
- * EDINEIA LEMES BATISTA
- * ADENILSON CHAVES DOS SANTOS
- * LIANE BIENERT
- * JOÃO PAULO DE ALMEIDA
- * ALEX RIVAIL — condutor do caminhão, de Castro
- * MARCOS VINICIUS MARCONATO
- * EDENILZE TERESINHA BRONGUEL DE JESUS
- * CRISTIANE LUÍZA DA SILVA
- * CINTHIA SOUZA DE OLIVEIRA
- * IVONETE DAS GRAÇAS MALAQUIAS
A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou, às 18h, que a Polícia Científica do Paraná (PCP) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluíram a identificação formal de 14 vítimas:
- - Willieny Brandt Marconato, 32 anos.
- - Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos
- - Miriam Vieira Magalhães, 50 anos
- - Nelson Luiz Bronguel, 61 anos
- - Valderi Stadler, 47 anos
- - Azelia Grisoski Stadler, 75 anos
- - Liane Biernet, 56 anos
- - Alex Rivail Machado da Silva, 26 anos
- - Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos
- - Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos
- - Edineia Lemes Batista, 38 anos
- - Erick Cezar Wiertel, 38 anos
- - Ivonete das Graças Malaquias, 58 anos
- - Marcos Vinicius Marconato, 45 anos
Dos 23 mortos, são 13 mulheres, oito homens e duas crianças. Para dar conta da demanda, unidades da perícia antiga e atual da cidade foram acionadas. O perito Leonel Letnar Junior, chefe da Divisão Operacional da Polícia Científica do Paraná, explicou que o método principal para o reconhecimento será a necropapiloscopia, que utiliza as impressões digitais das vítimas.
"A princípio, o método primário a ser utilizado aqui vai ser a necropapiloscopia. Em função do estado em que os corpos chegaram, a gente acredita que vai conseguir fazer essa identificação em um tempo bastante rápido com a possibilidade de liberar todos os corpos ainda hoje (quarta-feira", detalhou o perito.
O trabalho conta com o reforço de papiloscopistas e legistas vindos de outras cidades. "Médicos de Curitiba e Ponta Grossa, mesmo aqueles que estavam de folga, em virtude da comoção, vieram apoiar. Esses procedimentos já iniciaram, tanto de necrópsia quanto da identificação. É importante citar aqui que a Polícia Científica segue procedimentos internacionais para a identificação dos corpos", destacou Leonel.
O apoio aos parentes das vítimas também é uma prioridade. O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, informou que psicólogos da Polícia Militar e representantes da Defensoria Pública foram enviados à região para acolher as famílias, prestar orientações jurídicas e auxiliar no momento do reconhecimento. O governo também se colocou à disposição da Prefeitura de Imbituba para ajudar no translado e nos velórios.
A contagem exata das vítimas exigiu cuidado das autoridades de resgate, uma vez que a lista de passageiros do ônibus apontava 31 ocupantes, mas nem todos foram achados de imediato.
"Nós localizamos 28 pessoas, das quais 23 tinham óbito e cinco estão hospitalizadas. Por isso que é necessário o reconhecimento da família e todos os exames feitos, conforme o doutor Leonel falou, porque nós não sabemos, por exemplo, se no caminhão estava só o motorista ou se havia mais alguém com ele que possa ter sido ejetado no acidente", explicou o secretário Hudson Teixeira.
Os cinco sobreviventes foram levados a três hospitais da região (Hospital Regional, UPA Santa Paula e Hospital da Criança). Todos passaram por cirurgias ou exames e apresentam quadro estável. Assim que tiverem condições, serão ouvidos pela Polícia Civil.
Enquanto a força-tarefa se debruça na identificação das vítimas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a criminalística investigam a dinâmica da batida. O secretário de Segurança Pública adiantou o cenário encontrado na rodovia. "A grosso modo, percebe-se que o caminhão transitava no momento pela contramão, colidindo frontalmente e transversalmente com o ônibus. Não há marca de frenagem no local."
A PRF também constatou uma falha mecânica grave no caminhão de transporte de animais, pertencente a uma empresa do Rio Grande do Sul. O equipamento que poderia ajudar a entender a conduta do motorista antes da tragédia estava irregular.
"Foi constatado que o tacógrafo do veículo, o cronotacógrafo, não estava em pleno funcionamento. Infelizmente foi constatado no local, pelas nossas equipes e pela Polícia Científica, que esse equipamento não estava em pleno funcionamento no momento da colisão", relatou o inspetor Luís Fernando Berteli, da PRF.
Corpos e sobreviventes deverão passar ainda por exames toxicológicos. O prazo legal para a conclusão dos laudos, que determinarão oficialmente as causas e a dinâmica da tragédia, é de dez dias.