Prefeitura de Imbituva (PR) divulga lista de vítimas identificadas de tragédia envolvendo micro-ônibus e carreta

Dos 23 mortos, são 13 mulheres, oito homens e duas crianças; veja a lista

Uma megaoperação foi montada pela Polícia Científica do Paraná (PC-PR) na cidade de Ponta Grossa (PR) para garantir a rápida identificação e liberação dos corpos das 20 vítimas fatais da colisão entre um micro-ônibus e um caminhão registrado na PR-353, na região de Ipiranga, nos Campos Gerais, na madrugada desta quarta-feira (19). O micro-ônibus era da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Imbituva, que divulgou por volta das 18h uma lista com 20 vítimas já identificadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja a nota da Prefeitura de Imbituva

A Prefeitura Municipal de Imbituva, com profundo pesar, informa os nomes das vítimas que tiveram os óbitos oficialmente confirmados até o momento:

* ERICK WIERTEL — motorista da Saúde * AZELIA GRISOSKI STADLER * ELIZABETE MALAQUIAS * MIRIAM VIEIRA MAGALHAES * WILLIENY BRANDT MARCONATO * MEIRIELLI NEIVERTH MARCONATO * ROSEMARI NORTOK COSMO * NELSON LUIZ BRONGUEL * LUCIMARA GUILHERME * VALDERI STADLER * EDINEIA LEMES BATISTA * ADENILSON CHAVES DOS SANTOS * LIANE BIENERT * JOÃO PAULO DE ALMEIDA * ALEX RIVAIL — condutor do caminhão, de Castro * MARCOS VINICIUS MARCONATO * EDENILZE TERESINHA BRONGUEL DE JESUS * CRISTIANE LUÍZA DA SILVA * CINTHIA SOUZA DE OLIVEIRA * IVONETE DAS GRAÇAS MALAQUIAS

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou, às 18h, que a Polícia Científica do Paraná (PCP) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluíram a identificação formal de 14 vítimas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Willieny Brandt Marconato, 32 anos. - ⁠Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos - ⁠Miriam Vieira Magalhães, 50 anos - ⁠Nelson Luiz Bronguel, 61 anos - ⁠Valderi Stadler, 47 anos - Azelia Grisoski Stadler, 75 anos - Liane Biernet, 56 anos - Alex Rivail Machado da Silva, 26 anos - Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos - Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos - Edineia Lemes Batista, 38 anos - Erick Cezar Wiertel, 38 anos - Ivonete das Graças Malaquias, 58 anos - Marcos Vinicius Marconato, 45 anos

Dos 23 mortos, são 13 mulheres, oito homens e duas crianças. Para dar conta da demanda, unidades da perícia antiga e atual da cidade foram acionadas. O perito Leonel Letnar Junior, chefe da Divisão Operacional da Polícia Científica do Paraná, explicou que o método principal para o reconhecimento será a necropapiloscopia, que utiliza as impressões digitais das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A princípio, o método primário a ser utilizado aqui vai ser a necropapiloscopia. Em função do estado em que os corpos chegaram, a gente acredita que vai conseguir fazer essa identificação em um tempo bastante rápido com a possibilidade de liberar todos os corpos ainda hoje (quarta-feira", detalhou o perito.

O trabalho conta com o reforço de papiloscopistas e legistas vindos de outras cidades. "Médicos de Curitiba e Ponta Grossa, mesmo aqueles que estavam de folga, em virtude da comoção, vieram apoiar. Esses procedimentos já iniciaram, tanto de necrópsia quanto da identificação. É importante citar aqui que a Polícia Científica segue procedimentos internacionais para a identificação dos corpos", destacou Leonel.

O apoio aos parentes das vítimas também é uma prioridade. O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, informou que psicólogos da Polícia Militar e representantes da Defensoria Pública foram enviados à região para acolher as famílias, prestar orientações jurídicas e auxiliar no momento do reconhecimento. O governo também se colocou à disposição da Prefeitura de Imbituba para ajudar no translado e nos velórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A contagem exata das vítimas exigiu cuidado das autoridades de resgate, uma vez que a lista de passageiros do ônibus apontava 31 ocupantes, mas nem todos foram achados de imediato.

"Nós localizamos 28 pessoas, das quais 23 tinham óbito e cinco estão hospitalizadas. Por isso que é necessário o reconhecimento da família e todos os exames feitos, conforme o doutor Leonel falou, porque nós não sabemos, por exemplo, se no caminhão estava só o motorista ou se havia mais alguém com ele que possa ter sido ejetado no acidente", explicou o secretário Hudson Teixeira.

Os cinco sobreviventes foram levados a três hospitais da região (Hospital Regional, UPA Santa Paula e Hospital da Criança). Todos passaram por cirurgias ou exames e apresentam quadro estável. Assim que tiverem condições, serão ouvidos pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto a força-tarefa se debruça na identificação das vítimas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a criminalística investigam a dinâmica da batida. O secretário de Segurança Pública adiantou o cenário encontrado na rodovia. "A grosso modo, percebe-se que o caminhão transitava no momento pela contramão, colidindo frontalmente e transversalmente com o ônibus. Não há marca de frenagem no local."

A PRF também constatou uma falha mecânica grave no caminhão de transporte de animais, pertencente a uma empresa do Rio Grande do Sul. O equipamento que poderia ajudar a entender a conduta do motorista antes da tragédia estava irregular.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acidente ocorreu na região de Ipiranga na madrugada desta quarta-feira - Foto: Divulgação Acidente ocorreu na região de Ipiranga na madrugada desta quarta-feira - Foto: Divulgação





"Foi constatado que o tacógrafo do veículo, o cronotacógrafo, não estava em pleno funcionamento. Infelizmente foi constatado no local, pelas nossas equipes e pela Polícia Científica, que esse equipamento não estava em pleno funcionamento no momento da colisão", relatou o inspetor Luís Fernando Berteli, da PRF.

Corpos e sobreviventes deverão passar ainda por exames toxicológicos. O prazo legal para a conclusão dos laudos, que determinarão oficialmente as causas e a dinâmica da tragédia, é de dez dias.