Prefeitura de Imbituva divulga fotos de passageiros de ônibus mortos em acidente na BR-373

A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou em seu perfil no Instagram as fotos dos 22 moradores da cidade que morreram no grave acidente envolvendo um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde. A tragédia ocorreu na madrugada de quinta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga. O veículo oficial transportava um total de 27 pessoas, entre pacientes e acompanhantes, que viajavam em direção a hospitais da Grande Curitiba para a realização de tratamentos médicos.

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Além dos passageiros do coletivo, o acidente vitimou o motorista do caminhão envolvido na batida, identificado como Alex Rivail Machado da Silva, de 26 anos, que conduzia o veículo com placas de Erechim (RS). Com isso, o número total de mortos chega a 23. Em solidariedade e luto, parte das vítimas locais está sendo velada em uma cerimônia coletiva no Ginásio Municipal de Esportes de Imbituva, iniciada na noite de quinta-feira. Durante o ato, a gestão municipal montou uma estrutura para oferecer suporte psicológico e orientação jurídica aos familiares. Outras vítimas recebem as últimas homenagens em cerimônias privadas, com os sepultamentos programados para ocorrer ao longo do dia.

O acidente também deixou cinco pessoas feridas, que foram rapidamente socorridas e encaminhadas para unidades de saúde em Ponta Grossa. Entre os sobreviventes estão Edenilda Taymara Pereira de Medeiros, 26, Assis Cabreira, 50, Elio Antônio Rosa, 49, João Miguel Pereira, 22, e uma criança de seis anos.

O atendimento foi descentralizado conforme a gravidade e o perfil das vítimas: a criança foi levada ao Hospital Universitário Materno Infantil, os homens de 49 e 50 anos foram internados no Hospital Universitário, enquanto as outras duas vítimas deram entrada na UPA Santa Paula. Os pacientes na UPA encontram-se em quadro estável, porém sem previsão de alta. A reportagem procurou a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), responsável pela administração dos hospitais, para obter o boletim médico atualizado dos demais feridos, mas não obteve retorno até o momento.

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Das 23 pessoas mortas na tragédia, o balanço aponta 13 mulheres, oito homens e duas crianças. A lista completa das vítimas é composta por: