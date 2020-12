Prefeitura de Curitiba pretende iniciar ano letivo de 2021 em 18 de fevereiro - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Curitiba prorrogou a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino até o dia 18 de dezembro, quando se encerra o ano letivo, por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19.

De acordo com a administração municipal, a possibilidade é que o ano letivo de 2021 volte no dia 18 de fevereiro, porém, não é possível afirmar se será de forma presencial ou não.

A suspensão vale para escolas, Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado e Centros de Educação Infantil. Conforme os dados da prefeitura, a rede municipal tem cerca de 140 mil alunos matriculados.

As aulas estão suspensas desde o dia 23 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus. As aulas passaram a ser de forma remota.

Com informações; G1.