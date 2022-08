Prefeitura de Curitiba abre inscrições para concursos; há 905 vagas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As inscrições estão abertas e vão até o dia 12 de setembro

Começa nesta terça-feira (2) as inscrições para concursos e processos seletivos da Prefeitura de Curitiba, Paraná. No total, há 905 vagas, e os salários podem variar de R$ 1.708,88 até R$ 6.627,27.

continua após publicidade .

De acordo com a prefeitura, as inscrições vão até o dia 12 de setembro e devem ser feitas pela internet. Existem 22 oportunidades disponíveis nas áreas de Saúde, Educação, Saúde Ocupacional e Ação Social, que exigem o nível, básico, médio, técnico e superior.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo pretendido. As áreas que exigem apenas o nível básico tem o valor de R$ 60. Para o nível médio, o custo é entre R$ 80 e R$ 100. Já para as vagas em que o ensino superior é necessário, a taxa é de R$ 120.

continua após publicidade .

Detalhes sobre as vagas

Saúde (243 vagas)

Agentes Comunitários de Saúde (57 vagas):

continua após publicidade .

Nível médio

40 horas semanais

R$ 1.708,88

continua após publicidade .

Agentes de Combate às Endemias (11 vagas)

Nível médio

continua após publicidade .

40 horas semanais

Salário: R$ 1.708,88

Auxiliares de Saúde Bucal em Saúde Pública (12 vagas)

continua após publicidade .

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 1.753,36

continua após publicidade .

Cirurgiões-Dentistas (25 vagas)

Nível superior

continua após publicidade .

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Enfermeiros (20 vagas)

continua após publicidade .

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

continua após publicidade .

Farmacêuticos Bioquímicos (5 vagas)

Nível superior

continua após publicidade .

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Fisioterapeutas (5 vagas)

continua após publicidade .

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

continua após publicidade .

Fonoaudiólogos (5 vagas)

Nível superior

continua após publicidade .

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Médicos – área de atuação Médico (30 vagas)

continua após publicidade .

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

continua após publicidade .

Psicólogos (15 vagas)

Nível superior

continua após publicidade .

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (35 vagas)

continua após publicidade .

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

continua após publicidade .

Técnicos de Saúde Bucal em Saúde Pública (20 vagas)

Nível médio

continua após publicidade .

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Terapeutas Ocupacionais (3 vagas)

continua após publicidade .

Nível superior

30 horas semanais

Salário: R$ 4.550,71

continua após publicidade .

Educação (589 vagas)

Professores de Educação Infantil (256 vagas)

continua após publicidade .

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

continua após publicidade .

Auxiliares de Serviços Escolares (175 vagas)

Nível básico

40 horas semanais

continua após publicidade .

Salário: R$ 1.761,25

Profissionais do Magistério Docência I (147 vagas)

continua após publicidade .

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

continua após publicidade .

Profissionais do Magistério Docência II – Educação Física (11 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 2.325,23

Assistência social (67 vagas)

Educadores Sociais (65 vagas)

Nível médio

40 horas semanais

Salário: R$ 2.792,20

Técnicos de Enfermagem em Saúde Pública (2 vagas)

Nível médio

30 horas semanais

Salário: R$ 2.307,84

Saúde ocupacional (6 vagas)

Médicos Peritos (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Médicos do Trabalho (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Médicos Psiquiatras (2 vagas)

Nível superior

20 horas semanais

Salário: R$ 6.627,27

Para se inscrever, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News