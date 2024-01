Prefeitura de Cascavel abre 249 vagas em concurso; confira

As inscrições vão até o dia 23 de janeiro

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, abriu inscrições para 249 vagas de emprego. São 230 oportunidades em um teste seletivo para a área de educação e 19 em um concurso público para atuação nos serviços de saúde. Nos dois casos, também será feito cadastro reserva. Confira a lista de vagas abaixo.

continua após publicidade

Para os cargos do teste seletivo da educação, os salários podem chegar até R$ 6,371,08. As vagas são para candidatos de níveis médio, magistério e superior. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

- LEIA MAIS: Janeiro Roxo: Sesa reforça conscientização sobre a hanseníase

continua após publicidade

Já para o concurso público da saúde, o salário é de R$ 1.973,87 com carga 30 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 100. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, curso técnico de enfermagem legalmente reconhecido e registro no Conselho de Classe.

As inscrições podem ser feitas até às 17h00 do dia 23 de janeiro. Podem pedir isenção da taxa de inscrição pessoas inscritas no Cadastro Único, doadores de medula óssea e sangue, mesários voluntários e candidatas lactantes. O prazo vai até 23 de janeiro.

Vagas para a área da educação:

Professor Temporário - 100 vagas; nível superior; salário varia de R$ 2.393,34 a R$ 3.185,55 para 20 horas semanais

continua após publicidade

Professor de Educação Infantil Temporário - 30 vagas; Magistério/Superior; salário varia de R$ 3.626,34 a R$ 6.371,08 para 40 horas semanais

Agente de Apoio Temporário - 100 vagas; nível médio; salário de R$ 2.277,02, com carga horária de 40 horas semanais

Instrutor de Informática Temporário - cadastro reserva, nível médio; salário de R$ 3.030,78, com carga horária de 40 horas semanais

continua após publicidade

Monitor de Biblioteca Temporário - cadastro reserva, nível médio; salário é de R$ 3.030,78, com carga horária de 40 horas semanais

Secretário de Escola Temporário - cadastro reserva; salário é de R$ 2.277,02, com carga horária de 40 horas semanais.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Vagas para área da saúde:

Técnico de Enfermagem - 19 vagas mais formação de cadastro reserva; salário de R$ 1.973,87 e carga horária de 30 horas semanais.

Provas:

A prova objetiva será em 18 de fevereiro. Demais informações podem ser consultadas nos editais através deste link.

Siga o TNOnline no Google News