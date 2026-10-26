Prefeitura de Candói manifesta luto após acidente na BR-373 matar casal e três crianças

A Prefeitura de Candói emitiu uma nota oficial de pesar lamentando a morte dos cinco integrantes de uma mesma família — um casal e três crianças — vítimas de uma colisão de trânsito ocorrida na noite deste domingo (25), na rodovia BR-373. Em posicionamento assinado pelo prefeito Dino e pela administração municipal, o poder Executivo expressou solidariedade aos parentes e conhecidos das vítimas diante do que classificou como um momento de profunda dor e uma perda irreparável para a comunidade local.

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A tragédia aconteceu quando a família viajava a bordo de um Volkswagen Gol em direção à área urbana de Candói e teve o automóvel atingido de frente por uma caminhonete Ford Ranger que trafegava na pista em sentido contrário. Com a força do choque entre os veículos, a caminhonete perdeu a trajetória de rodagem e despencou em uma ribanceira às margens da rodovia federal.

As três crianças e a mãe não resistiram aos múltiplos ferimentos e morreram no próprio local antes que pudessem ser transportadas pelas equipes de resgate. O pai chegou a ser retirado com vida das ferragens e recebeu manobras emergenciais dos socorristas, porém sofreu uma parada e foi a óbito dentro da ambulância durante a tentativa de transferência para uma unidade de saúde da região.