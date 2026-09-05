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Prefeitura cancela rodeio, mas mantém festa após touro matar mulher em Barbosa Ferraz

O prefeito determinou a instauração imediata de um procedimento administrativo para apurar os fatos

Escrito por Da Redação
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Prefeitura cancela rodeio, mas mantém festa após touro matar mulher em Barbosa Ferraz
Autor Foto: Reprodução

O prefeito de Barbosa Ferraz (PR), Carlos Rosa Alves, conhecido como Caxão, suspendeu na noite desta sexta-feira (04) as provas de rodeio, incluindo as montarias, que integravam a programação da festa de aniversário de 66 anos do município. A decisão foi tomada horas após o acidente que resultou na morte de uma mulher, moradora de Maringá, atingida por um touro que escapou durante os preparativos para o evento, na região da Vila Mineira.

- LEIA MAIS: Identificada idosa de 78 anos morta por touro de rodeio que escapou em Barbosa Ferraz (PR)

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Em nota publicada nas redes sociais, Caxão manifestou pesar pela morte da vítima e solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade barbosense. O prefeito determinou a instauração imediata de um procedimento administrativo para apurar os fatos, afirmando que serão adotadas providências cabíveis, em articulação com as autoridades competentes, para identificar e responsabilizar quem eventualmente tenha dado causa ao ocorrido.

“Não haverá omissão”, afirmou o prefeito.

A tragédia

O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (04) quando o touro, que seria utilizado no rodeio, conseguiu escapar e passou a correr pelas ruas da região da Vila Mineira. O animal passou pelas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal antes de atingir a vítima. Ela estava próxima ao portão de uma residência no momento do impacto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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Após o incidente, o touro continuou correndo pelas ruas. Equipes de segurança e moradores montaram um cerco na região da Vila do Roque e conseguiram conter o animal, que acabou morto durante a tentativa de captura.

Programação de shows será mantida

Barbosa Ferraz celebrava seus 66 anos de emancipação com uma programação especial que começou na sexta-feira (4) e se estende até domingo (06), com shows gratuitos, rodeio, parque de diversões e gastronomia. O rodeio estava previsto para ocorrer no espaço da Associação Mista Agropecuária de Barbosa Ferraz (Amiagro), e a Prefeitura havia licitado a contratação de uma empresa para a realização do evento.

Histórico de controvérsias com rodeios

O Ministério Público do Paraná já havia se manifestado contra rodeios na cidade em ocasiões anteriores, apontando que os eventos expõem os animais a situações de crueldade. Em 2012, a Justiça chegou a cancelar um rodeio em Barbosa Ferraz por denúncia de maus-tratos.

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Prefeitura justifica manutenção da festa por "compromissos já assumidos"

Apesar da suspensão das montarias, as demais festividades e atividades previstas na programação serão mantidas, segundo a Administração Municipal. A Prefeitura justificou a manutenção pela existência de compromissos já assumidos com entidades parceiras, comércio local, artistas, prestadores de serviços e a própria população, mas ressaltou que a continuidade não representa relativização da gravidade do ocorrido nem falta de solidariedade com a família da vítima.

Ao final da nota, o prefeito pediu respeito à memória da mulher e à dor dos familiares, declarando que “Barbosa Ferraz permanece unida neste momento difícil”.

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