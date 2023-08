Prefeitura abre inscrições para concurso; salários chegam a R$ 11 mil

As jornadas de trabalho são de 20 a 40 horas semanais

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Nova Londrina, no noroeste do Paraná, abriu nesta segunda-feira (14), inscrições para um concurso público. São 30 vagas destinadas à contratação de servidores, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

continua após publicidade

Cozinheiro; Mecânico (1);

Margarida/ Gari (3);

continua após publicidade

Motorista de Ônibus e CP (1);

Operário (1);

Operador de Máquinas Pesadas (1);

continua após publicidade

Operador de Trator Agrícola (1);

Pedreiro (1);

Serviços Gerais (1);

continua após publicidade

Vigia (1);

Auxiliar Administrativo (1);

continua após publicidade

Agente Comunitário de Saúde (1);

Agente Controle de Endemias (CR);

Agente de Defesa Civil (CR);

continua após publicidade

Auxiliar de Educação Infantil (3);

Agente Fiscal (1);

Agente Sanitário (1);

continua após publicidade

Educador Infantil (CR);

Eletricista (1);

continua após publicidade

Inspetor de Alunos (3);

Operador de Raio X (1);

Professor (CR);

continua após publicidade

Recepcionista (CR);

Técnico Agrícola (CR);

Técnico em Enfermagem (1);

continua após publicidade

Técnico em Higiene Dental (1);

Técnico de Segurança do Trabalho (CR);

continua após publicidade

Advogado (1);

Assistente Social (CR);

Bioquímico (CR);

continua após publicidade

Enfermeiro (CR);

Engenheiro Ambiental (CR);

Engenheiro Agrônomo (CR);

Farmacêutico (CR);

Fisioterapeuta (1);

Médico Clínico Geral (CR);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (1);

Odontólogo (CR);

Psicólogo (1).

As jornadas de trabalho são de 20 a 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 1.325,00 e R$ 11.359,01.

As inscrições podem ser feitas até dia 17 de setembro pelo site.

Siga o TNOnline no Google News