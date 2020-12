Prefeitos da RMC devem aprovar possível lockdown aos domingos - TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta sexta-feira (4), os prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba devem se reunir para debater sobre algumas medidas conjuntas de combate ao coronavírus. Os prefeitos acreditam que pode haver uma possibilidade de um lockdown aos domingos.

Em uma entrevista concedida à Banda B, Marcio Wozniack, presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) e prefeito de Fazenda Rio Grande, disse que o decreto metropolitano dará um direcionamento em conjunto aos municípios.

“Nesse momento, achar uma solução em conjunto é fundamental porque o desafio é de todos os municípios metropolitanos, assim como Curitiba, também. Pelo aprendizado nesses nove meses de pandemia, o que mais tem provocado o descontrole no número de infectados é a aglomeração de pessoas. Esse decreto metropolitano deve nos dar um norte sobre como deveremos agir pelos próximos 14 dias”, disse o presidente Wozniack.

Neste momento, o fechamento do comércio é algo improvável. “As pessoas receberam o 13º salário, o comerciante tem essa época do ano para conseguir se reerguer e vender. É um momento muito difícil para fechar o comércio. Mas, do outro lado temos uma doença nova onde não há protocolo que se diga o que realmente precisa ser feito. O que sabemos até agora é que aglomerações não podem acontecer”, continuou.

Lockdown



À frente do Fórum Metropolitano desde o início da pandemia, Marcio Wozniack vê o lockdown aos domingos como uma medida que quebrou o avanço das contaminações em junho. “O gráfico da Saúde nos mostrou visivelmente que houve queda nas contaminações, mas diferente daquele época estamos no fim do ano, com a primeira parcela do 13º em mãos. As pessoas tendem a iniciar compras para casa, presentes. Se fecharmos o comércio, teremos uma aglomeração aos sábados ou nas segundas-feiras”, disse ele. “Em alguns países, o horário do comércio foi até mesmo ampliado para dar chance de as pessoas se organizarem melhor. Essa decisão de lockdown será discutida entre os municípios, visto que teve melhora, mas estamos em outro momento. Essa decisão precisa ser em conjunto para não haja migração de pessoas de um município para o outro”, garantiu o presidente da Assomec.

Com informações; Banda B.