Prefeito resgata mulher ferida e detém homem armado no PR

No momento da ocorrência, não havia equipe policial em Pitangueiras. Então, o prefeito resgatou a vítima e deteve o agressor

Da Redação

Atualização: 13 de junho, 2022, às 09:14

fonte: Samuel Teixeira

A ocorrência aconteceu no sábado (11), em Pitangueiras, município do Norte do Paraná