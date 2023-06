Prefeito que casou com adolescente é alvo de operação do MP

O Ministério Público do Paraná, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e das Promotorias de Justiça de Araucária (com atuação nas áreas da Infância e Juventude e da Proteção ao Patrimônio Público), cumpre na manhã desta quinta-feira, 1º de junho, nas cidades de Araucária e Curitiba dez mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Inclusive, um dos investigados pelas autoridades é Hissan Hussein Dehaini, prefeito de Araucária que se casou recentemente com uma adolescente de 16 anos. O objetivo da Operação Scambio é apurar possíveis crimes contra a administração pública, entre outros.

Não há muitos detalhes sobre a ação do Ministério Público, já que o procedimento investigatório criminal da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos tramita em segredo de justiça em razão da natureza dos delitos investigados. No entanto, o órgão confirmou, em abril deste ano, que apurava a possível prática de nepotismo na prefeitura de Araucária, após Hissan nomear a própria sogra para o cargo de secretária municipal.

A nomeação ocorreu dois dias antes dele casar com a filha da servidora.

