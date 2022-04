Da Redação

Prefeito fala sobre construção de praia artificial em Maringá; veja

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou em sua rede social, em janeiro deste ano, que pretende implantar uma praia artificial na cidade. Na publicação, o político pediu sugestões à população a respeito do local onde o projeto poderia ser construído.

continua após publicidade .

Na noite desta segunda-feira (21), por meio de vídeo publicado no Instagram, Maia disse que o local onde será construída a prainha já está definido. O prefeito revelou que já assinou o decreto de utilidade pública da área para a implantação do parque.



Segundo ele, a prainha será construída ao lado do antigo Thermas de Maringá, na saída para Astorga. “(…) Acabei de assinar o decreto de utilidade pública da área onde nós vamos fazer a prainha. A área está definida, é na saída para Astorga, ao lado do Thermas de Maringá. Vai ser ali o espaço, decreto de utilidade pronto. E as nossas equipes agora vão acelerar a contratação dos projetos e vamos entregar para Maringá que está faltando para Maringá: a prainha de Maringá. Outra coisa: com dinheiro de superávit, não vamos tirar dinheiro necessário em outras áreas”, disse Ulisses Maia no vídeo.

continua após publicidade .

Na publicação, o prefeito também alega que sairá de licença por 10 dias e que o seu vice, Edson Scabora, assumirá a administração municipal neste período. Veja:

As informações são do GMC Online.