Prefeito eleito de cidade do Paraná é preso por contrabando - TNOnline

Nesta terça-feira (1), o prefeito eleito de Ivaté, Denilson Prevital (MDB) e o pai dele, Valdecir Prevital, foram presos na Operação Zephiros, que investiga contrabando de cigarros e agrotóxicos na região.

Denilson se candidatou ao cargo de prefeito após seu pai, Valdecir, desistir de concorrer à prefeitura. Além deles, mais três pessoas foram presas na operação.

De acordo com os advogados do prefeito e do pai, até o momento não tiveram acesso aos documentos que decretam a prisão, e que assim que forem habilitados no processo eles poderão "contestar as supostas evidências e comprovar a inocência" de ambos.

A Polícia Federal não detalhou qual a suspeita de envolvimento de Denilson e Valdecir nos crimes investigados.



Com informações; G1.