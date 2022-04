Prefeito é atropelado durante comemoração de futebol no Paraná

Da Redação

O prefeito Nenéu Artigas, torcedor do Coritiba, foi atropelado ao comemorar o titulo estadual

O prefeito de Itaperuçu, que fica na região metropolitana de Curitiba, Nenéu Artigas (PDT) sofreu ferimentos considerados graves ao ser atropelado na noite deste domingo (03). O prefeito estaria comemorando o título estadual do Coritiba, com amigos, numa cidade vizinha, Rio Branco do Sul, quando foi atingido, por uma caminhonete que teria subido na calçada. Informações dão conta que o prefeito teria sido prensado contra o muro da frente de uma distribuidora de bebidas.

continua após publicidade .

Nenéu Artigas foi atendido pela Samu e levado, com ferimentos considerados graves, para o Hospital Evangélico, de Curitiba. Informações da equipe de governo davam conta, na manhã desta segunda-feira (04), que embora o quadro clínico esteja estável, é considerado delicado.

Em nota, a Assessoria do Hospital Evangélico de Curitiba informou que o prefeito de Itaperuçu, Nenéu Artigas, se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva, com fraturas na perna e na face. Seu quadro clínico é estável. Novo boletim médico deve ser emitido no final da tarde desta segunda-feira (04).

continua após publicidade .

Testemunhas do ocorrido informaram as autoridades policiais que o motorista da caminhonete seria torcedor do Athlético Paranaense e que seria conhecido do prefeito. Segundo informações, o prefeito teria acompanhado o jogo no Estádio Couto Pereira, em Curitiba e estaria com amigos comemorando o resultado.

A caminhonete foi localizada na madrugada desta segunda-feira (04), em Almirante Tamandaré. O condutor da caminhonete foi identificado como Carlos Eduardo Rocha, que ainda estaria foragido. A assessoria de comunicação da Polícia Civil do Paraná informou, nesta manhã de segunda-feira (04), que o inquérito policial para esclarecer os fatos já foi instaurado e estão sendo realizadas diligências. Segundo a assessoria da PCPR, o suspeito do atropelamento, ainda foragido, deve se apresentar à polícia nos próximos dias.