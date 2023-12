Prefeito do PR é preso por desacato durante jogo de futebol; confira

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito da cidade de Contenda, localizada na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, foi preso por desacato durante uma confusão registrada em um campeonato de futebol realizado no domingo (3) no município. Antonio Adamir Digner (PSL), conhecido como "Mostarda", foi solto após pagar fiança de R$ 5 mil.

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), houve uma briga generalizada entre torcedores e jogadores durante a partida de futebol. Ainda conforme a polícia, o prefeito interveio na atuação dos militares. Ele foi preso por desacato e resistência e foi liberado depois de pagar a fiança.

- LEIA MAIS: Homem chama Siate por ter caído, mas queria ajuda para guardar moto

continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Contenda publicou uma nota dizendo que lamenta o ocorrido e que a ação policial foi "desmedida e truculenta". Eles afirmam que estão tomando as providências cabíveis. "A presença policial, inicialmente destinada a garantir a ordem por fato ocorrido fora dos estádios, transformou-se em um episódio de violência injustificada, resultando na detenção indevida do prefeito, o qual, ao interceder diante da situação caótica, foi surpreendentemente subjugado e detido, o que repudiamos", diz a nota.

A reportagem do g1 Paraná encontrou em contato com a Polícia Civil sobre o caso, mas não obteve retorno.

Siga o TNOnline no Google News