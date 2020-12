Prefeito de Santa Maria do Oeste morre vítima de coronavírus - TNOnline

Continua após publicidade

Morreu na noite de domingo (6) José Reinoldo Oliveira, prefeito de Santa Maria do Oeste, região central do Estado.

Diagnosticado com Covid-19 foi internado em 19 de novembro no Hospital Regional de Ivaiporã. Porém com o agravamento do quadro clínico, recentemente o prefeito foi transferido para UTI de um hospital de Curitiba.

Reinoldo teve quatro mandatos como vereador, em 2016 foi eleito prefeito com 64,49% dos votos pelo então PMDB.