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Prefeito de Londrina emite nota de pesar pela morte de fotógrafa encontrada em Sapopema

Corpo da profissional foi localizado nesta quinta-feira (30) após operação que mobilizou equipes municipais e voluntários

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 13:42:46 Editado em 30.07.2026, 17:35:41
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Prefeito de Londrina emite nota de pesar pela morte de fotógrafa encontrada em Sapopema
Autor Fotógrafa londrinense Ana Paula Silveira Cardoso - Foto: Reprodução/Instagram

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, lamentou publicamente a morte da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, cujo corpo foi localizado nesta quinta-feira (30) no município de Sapopema (PR), após dias de intensas buscas. Em nota oficial de pesar, o chefe do Executivo municipal expressou profunda tristeza pela confirmação do falecimento e colocou a administração pública à disposição para prestar todo o suporte necessário aos familiares e amigos.

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Durante as operações de resgate, equipes da Prefeitura de Londrina atuaram em apoio ao Corpo de Bombeiros e a um grupo de voluntários na expectativa de reencontrar a fotógrafa com vida. Amaral fez questão de registrar seu agradecimento e respeito a todos os profissionais e cidadãos que se dedicaram aos trabalhos no campo, destacando o empenho e o cuidado demonstrados ao longo de toda a mobilização.

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Em nota que também destacou a trajetória da profissional, a fotógrafa londrinense foi lembrada pelo legado de sensibilidade eternizado em suas imagens. A manifestação oficial encerrou-se com votos de solidariedade e conforto aos familiares, amigos e admiradores do trabalho de Ana Paula neste momento de dor.

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