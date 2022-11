Prefeito de Guaratuba quebra vidro e escapa de queda de barreira; veja

Da Redação

Prefeito de Guaratuba, município do litoral do Paraná, Roberto Justus escapou por muito pouco de ser soterrado pela queda de barreira, registrada no início da noite desta segunda-feira (28) na BR-376, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele conta que quebrou o vidro do carro e saiu correndo do local, com o motoristas da prefeitura que estava com ele.

O prefeito disse que por muita sorte, ao invés de serem soterrados, a terra entrou por debaixo do carro em que os dois estavame começou a levantar o carro, até que o veículo tombou de lado. Eles então quebraram o vidro do automóvel, saíram pela janela que ficou apra cima e correram para longe.

Os dois foram acudidos por um funcionário da concessionária Arteris, que os levaram até um posto de gasolina mais adiante, para deixá-los seguros.

Abalado, o prefeito disse que há muita gente ferida e precisando de ajuda. Que as autoridades estão indo ao local para socorrê-las. Ele não disse se há veículos soterrados, mas confirmou que foi como um filme de terror ver a montanha vindo abaixo e cobrindo a rodovia.

