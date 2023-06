Prefeito de Curitiba faz 'GluGlu Yeah Yeah' com Sérgio Mallandro; veja

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, compartilhou na quinta-feira (29) em seu perfil oficial do Instagram um vídeo onde aparece ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone, e do comediante Sérgio Mallandro. Inclusive, o político fez "gluglu yeah yeah" com o humorista.

O encontro entre os dois, que aconteceu na sede da prefeitura, rendeu muitas risadas. "A ocasião nos trouxe boas risadas!", afirmou o prefeito na legenda da publicação.

Ainda conforme Greca, a visita foi para promover a divulgação de um espetáculo na cidade metropolitana. "A visita se deu para a divulgação do espetáculo que acontecerá amanhã [sábado, dia 1º de julho], no grande Teatro Positivo. Sugiro a todos que - assim como nós - querem dar boas risadas, que compareçam ao show!", explicou.

No registro, o "Rei das Pegadinhas" disse que Greca "nunca mais vai perder um mandato". Assista:

